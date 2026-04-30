BOOSTER PC 11,698 % bis 11/26: Konzernabschluss 2025 veröffentlicht
Trotz rückläufigem Umsatz im Automobilgeschäft stärkt die Booster Gruppe 2025 ihre Ertragskraft deutlich – Effizienz, KI und neue Zukunftsfelder treiben die Wende voran.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Der Umsatz der Booster Gruppe sank im Geschäftsjahr 2025 um 4,5 % auf 161,7 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund schwacher Nachfrage im Automobilsektor
- Das EBITDA stieg um 22,8 % auf 16,3 Mio. EUR, was auf Effizienzmaßnahmen, Automatisierung und KI-gestützte Prozessintegration zurückzuführen ist
- Der Konzernfehlbetrag wurde deutlich auf 0,3 Mio. EUR reduziert (2024: 5,1 Mio. EUR), was die Verbesserung der operativen Rentabilität zeigt
- Die Gesamtverbindlichkeiten wurden um 14,1 Mio. EUR auf 80,1 Mio. EUR reduziert, inklusive planmäßiger Tilgungen der Anleihe
- Für 2026 wird ein Umsatz- und EBITDA-Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet, mit einem ausgeglichenen Konzernergebnis in Aussicht
- Die strategische Neuausrichtung zeigt sich durch den Ausbau neuer Geschäftsfelder wie Wasserstoff, E-Mobilität und industrielle Anwendungen, die bereits 11 % zum Umsatz beitragen
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