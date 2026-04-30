Nabaltec AG Eyes 2026 Revenue Growth After 2025 Preliminary Results
Nabaltec navigates a challenging market with lower 2025 earnings but eyes renewed growth in 2026, backed by megatrends from fire protection to AI-driven demand.
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- Nabaltec AG confirmed its 2025 consolidated revenues at EUR 197.0 million, a 3.2% decrease from EUR 203.6 million in 2024
- Operating profit (EBIT) for 2025 was EUR 15.2 million, down 31.8% from EUR 22.3 million in 2024, with an EBIT margin of 7.7%
- The company expects a revenue growth of 4% to 6% in 2026, despite a volatile economic environment
- Preliminary Q1 2026 revenues were EUR 53.2 million, slightly lower than EUR 54.7 million in Q1 2025, with an EBIT of EUR 2.7 million compared to EUR 4.1 million
- Nabaltec plans to propose a dividend of EUR 0.29 per share for 2025
- The company remains optimistic about future growth driven by trends such as fire protection, electromobility, energy storage, and the AI boom, despite market uncertainties.
The next important date, Publication of the consolidated/annual financial statements, at Nabaltec is on 30.04.2026.
The price of Nabaltec at the time of the news was 10,650EUR and did not change compared to the previous day.
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