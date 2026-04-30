BOOSTER PC 11.698% to Nov 2026: 2025 Financials Published
In 2025, the company balanced softer sales with stronger profitability, lower debt and a sharper focus on future-ready fields like E-Mobility and Hydrogen.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Revenues for 2025 were EUR 161.7 million, a 4.5% decrease compared to 2024 due to weak demand in the automotive sector
- EBITDA increased by 22.8% to EUR 16.3 million, driven by cost reduction and operational efficiency measures including AI-driven automation
- Net loss significantly decreased to EUR 0.3 million from EUR 5.1 million in 2024
- Total liabilities reduced by EUR 14.1 million to EUR 80.1 million; bond repayments are on schedule
- The company expects low single-digit revenue and EBITDA growth in 2026, with a broadly balanced net result
- New business areas, including E-Mobility, Hydrogen, and Industrial applications, now account for 11% of revenues, supporting strategic diversification
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