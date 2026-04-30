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    Geht jetzt die Post ab?

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    DHL übertrifft Erwartungen: Express-Boom lässt Cashflow explodieren

    DHL startet stark ins Jahr: Trotz schrumpfendem Umsatz springt das operative Ergebnis um acht Prozent. Der freie Cashflow übertrifft alle Prognosen um Längen.

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    Geht jetzt die Post ab? - DHL übertrifft Erwartungen: Express-Boom lässt Cashflow explodieren
    Foto: Picture Alliance

    Der Logistikriese DHL ist mit einem überraschend starken ersten Quartal 2026 ins neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz eines leicht rückläufigen Umsatzes übertrafen die Bonner beim operativen Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich – und lieferten beim freien Cashflow sogar das Doppelte des prognostizierten Wertes.

    Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal bei rund 20,4 Milliarden Euro. Das liegt etwa zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau und knapp unterhalb der Konsensschätzungen. Beim operativen Ergebnis hingegen überraschte DHL positiv: Das EBIT kletterte auf 1,48 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und rund sieben Prozent über den Erwartungen des Marktes. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 0,73 Euro. Besonders ins Auge stach der freie Cashflow: Mit über 1,2 Milliarden Euro übertraf DHL hier die Konsensschätzung um mehr als das Zweieinhalbfache.

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    Die DZ Bank sieht ihre Kaufempfehlung durch die starken Zahlen bestätigt und hält an ihrem Kursziel von 55 Euro fest. Am Donnerstag kletterten die Papiere um rund 1,6 Prozent. In den vergangenen 6 Monaten konnte die Aktie knapp 20 Prozent zulegen.

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    Wichtigster Wachstumstreiber war das Express-Segment, das sein EBIT auf 799 Millionen Euro steigerte. Das bedeutet einen Zuwachs von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und weit über den Analystenerwartungen. Möglich wurde dies durch konsequentes Kapazitätsmanagement und gezielte Ertragssteuerung, auch wenn das Sendungsvolumen im Tagesgeschäft weiter schrumpfte. Dass Express trotz sinkender Volumina deutlich profitabler arbeitet, wertet die DZ Bank als klares Signal für die Qualität des Geschäftsmodells.

    Weniger erfreulich lief es im Bereich Global Forwarding: Das Segment verfehlte mit einem EBIT von 164 Millionen Euro – ein Rückgang von 19 Prozent – die Erwartungen deutlich. Niedrigere Frachtraten und eine schwächere Bruttomargenentwicklung, besonders in der Seefracht, belasteten das Ergebnis. Das Segment Post & Paket Deutschland übertraf dagegen trotz strukturellem Briefmengenrückgang und höheren Kosten die Prognosen leicht.

    Für das Gesamtjahr 2026 hält DHL an seinen Zielen fest: Das Konzern-EBIT soll über 6,2 Milliarden Euro liegen, der freie Cashflow bei rund drei Milliarden Euro. Auch die geopolitischen Risiken rund um den Nahostkonflikt stuft das Unternehmen bisher als beherrschbar ein.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 47,73EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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