ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel auf 14,50 Euro
- DB Research erhöht Kursziel auf 14,50 Euro
- Upgrade Hold auf Buy wegen geopolitischer Risiken
- Chance auf mehr als Verdopplung trotz Schwankungen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 14,50 Euro angehoben und das Votum von "Hold" auf "Buy" erhöht. Die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns hätten zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlebt, schrieb Bastian Synagowitz in seiner am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung. Verantwortlich sei der geopolitische Gegenwind, aber auch Sorgen um ein Scheitern des Stahl-Deals mit Jindal. All dies habe inzwischen für eine gute Einstiegschance gesorgt. Die Anleger müssten aber bereit sein, mit Schwankungen zu leben. Im Idealfall winke dafür sogar mehr als Verdopplungspotenzial./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 9,892 auf Tradegate (30. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,05 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,13 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,38 %/-8,76 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 14,50 Euro
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Kein Gas aus Russland kein Gas aus Nahost, die Speicher sind fast leer, aber Reiche sagt es reicht für alle.
so verkehrt war deine entscheidung im nachhinein nicht. aber genauer betrachtet, auch nicht ideal. kurs lief noch auf 12 €, um dann doch abzusacken. wie immer das timing. wie hat sich dein etf entwickelt. wiedereinstieg bei tka angedacht oder nicht.
es ist schon eine Farce, was die linke SPD mit der gefälligen und gegensätzigen rechten Koalitionspartei CDU da anstellt und sich wie in der Ampel gelähmt im Weg stehen