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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel auf 14,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DB Research erhöht Kursziel auf 14,50 Euro
    • Upgrade Hold auf Buy wegen geopolitischer Risiken
    • Chance auf mehr als Verdopplung trotz Schwankungen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel auf 14,50 Euro
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 14,50 Euro angehoben und das Votum von "Hold" auf "Buy" erhöht. Die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns hätten zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlebt, schrieb Bastian Synagowitz in seiner am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung. Verantwortlich sei der geopolitische Gegenwind, aber auch Sorgen um ein Scheitern des Stahl-Deals mit Jindal. All dies habe inzwischen für eine gute Einstiegschance gesorgt. Die Anleger müssten aber bereit sein, mit Schwankungen zu leben. Im Idealfall winke dafür sogar mehr als Verdopplungspotenzial./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 9,892 auf Tradegate (30. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,13 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,38 %/-8,76 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 14,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,50, was eine Steigerung von +47,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Übernahmen und Bewertungen: TK Elevator wird bei rund 29 Mrd. bewertet, ein Verkauf könnte ThyssenKrupp rund 4,7 Mrd. bringen. Parallel diskutiert wird der zurückhaltende Umgang mit einem Verkauf der Stahlsparte (Jindal-Verhandlungen) und die gestiegene Bewertung sowie Fragen zur Aktienform (ADS/ADR) und Zuteilung bei Gratisaktien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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