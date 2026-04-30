BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Resultate hätten auf den ersten Blick unter den Erwartungen gelegen, was den Umsatz und das operative Ergebnis betreffe, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe der Autobauer aber mit dem Free Cashflow./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
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Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 85,60EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
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