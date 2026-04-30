BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Starke Auftragseingänge sorgten bei dem Lagerausrüster für Erleichterung nach der Verwirrung, die Anfang April im Rahmen eines Vorab-Briefings für Analysten ausgelöst worden sei, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 45,15EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

