GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Bessere Umsätze und eine erwartungsgemäße Marge - so fällt das erste Fazit des Analysten Mohammed Moawalla zum Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten am Donnerstagmorgen aus./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 62,15EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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