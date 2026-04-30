JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta hob am Donnerstagmorgen die gute Auftragslage und den Cashflow als Highlights im Quartalsbericht des Spezialisten für Warenlagerlogistik hervor. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 45,15EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

