electrovac AG: Erfolgreicher Börsengang begeistert Investoren
Mit dem Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse setzt electrovac AG einen wichtigen Meilenstein für weiteres internationales Wachstum.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- electrovac AG seit 30.04.2026 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Handelsstart).
- Erster Kurs: EUR 7,50 (Ausgabepreis EUR 7,80); aktuelle Marktkapitalisierung rund EUR 120 Mio.
- Platzierung insgesamt 4.416.000 Aktien (3.840.000 neue Aktien aus Barkapitalerhöhung + 576.000 bestehende Aktien via Greenshoe); Gesamtplatzierungsvolumen bei vollständiger Ausübung ca. EUR 34,4 Mio.
- Bruttoemissionserlös rund EUR 30 Mio.; Mittel vorgesehen für Ausbau der Fertigungskapazitäten in Asien und Einrichtung eines lokalen Standorts für den US‑Defense‑Markt; Kapazitätserweiterungen haben bereits begonnen.
- Streubesitz bei vollständiger Greenshoe‑Ausübung rund 28 %, breit verteilt auf europäische institutionelle Investoren und Privatanleger.
- electrovac ist Spezialist für hermetische Glas‑Metall‑Gehäuse (Sicherheits- und systemkritische Elektronik); rund 550 Mitarbeitende an 4 Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand; beliefert weltweit mehr als 250 Kunden; BankM AG und B. Metzler agierten als Joint Global Coordinators/Bookrunner.
Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,81 % im
Minus.
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