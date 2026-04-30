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    electrovac AG: Erfolgreicher Börsengang begeistert Investoren

    Mit dem Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse setzt electrovac AG einen wichtigen Meilenstein für weiteres internationales Wachstum.

    electrovac AG: Erfolgreicher Börsengang begeistert Investoren
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • electrovac AG seit 30.04.2026 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Handelsstart).
    • Erster Kurs: EUR 7,50 (Ausgabepreis EUR 7,80); aktuelle Marktkapitalisierung rund EUR 120 Mio.
    • Platzierung insgesamt 4.416.000 Aktien (3.840.000 neue Aktien aus Barkapitalerhöhung + 576.000 bestehende Aktien via Greenshoe); Gesamtplatzierungsvolumen bei vollständiger Ausübung ca. EUR 34,4 Mio.
    • Bruttoemissionserlös rund EUR 30 Mio.; Mittel vorgesehen für Ausbau der Fertigungskapazitäten in Asien und Einrichtung eines lokalen Standorts für den US‑Defense‑Markt; Kapazitätserweiterungen haben bereits begonnen.
    • Streubesitz bei vollständiger Greenshoe‑Ausübung rund 28 %, breit verteilt auf europäische institutionelle Investoren und Privatanleger.
    • electrovac ist Spezialist für hermetische Glas‑Metall‑Gehäuse (Sicherheits- und systemkritische Elektronik); rund 550 Mitarbeitende an 4 Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand; beliefert weltweit mehr als 250 Kunden; BankM AG und B. Metzler agierten als Joint Global Coordinators/Bookrunner.

    Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,81 % im Minus.


    electrovac

    -7,38 %
    -17,56 %
    -25,53 %
    ISIN:DE000A420ZL4WKN:A420ZL
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