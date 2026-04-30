Deutsche Wirtschaft überraschend deutlich gewachsen
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft startet trotz Krisen kräftig
- BIP im 1. Quartal gegenüber Vorquartal 0,3%
- Statistisches Bundesamt ermittelte vorläufige Daten
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz aller Krisen mit einem überraschend kräftigen Wachstum ins neue Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet hat./ben/als/DP/jsl
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