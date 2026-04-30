Aixtron wieder im Rally-Fieber - Jüngste Schwäche überwunden

Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind. Durch die starke Nachfrage in diesem Bereich lasse sich die Entwicklung von Aixtron nun bis ins Jahr 2027 hinein gut vorhersehen, kommentierten die Analysten der Citigroup./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 30.143 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,89 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,25 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -50,18 %/-11,20 % bedeutet.