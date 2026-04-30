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    AKTIE IM FOKUS

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    Aixtron wieder im Rally-Fieber - Jüngste Schwäche überwunden

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron erholt sich nach Quartalszahlen mit Zuwachs
    • Kurs stieg bis 7,6 Prozent und zuletzt 46,45 Euro
    • Optoelektronik für KI-Rechenzentren gibt Rückenwind
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron wieder im Rally-Fieber - Jüngste Schwäche überwunden
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aixtron haben am Donnerstag nach Quartalszahlen mit kräftigem Zuwachs die Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Mit einem Plus von zeitweise 7,6 Prozent nahmen sie wieder Kurs auf den am vergangenen Freitag erreichten höchsten Stand seit 2001. Zuletzt gewannen sie noch rund 4 Prozent auf 46,45 Euro.

    Die Rally hat den Aixtron-Anlegern in diesem Jahr schon einen Kursgewinn von mehr als 168 Prozent beschert. Damit sind die Titel im MDax unangefochtener Spitzenreiter.

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    Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind. Durch die starke Nachfrage in diesem Bereich lasse sich die Entwicklung von Aixtron nun bis ins Jahr 2027 hinein gut vorhersehen, kommentierten die Analysten der Citigroup./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 30.143 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,25 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -50,18 %/-11,20 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron: Ein vorbörslicher US‑Impulse (u.a. Seagate beat & raise) wird als Auslöser für den Anstieg genannt; Diskussion dreht sich um mögliche Fortsetzung vs. technische Korrektur nach Verdopplung in 2 Monaten. Einige sehen die Aktie als zu teuer und halten Shorts mit Zielen um €40/35, andere nehmen Gewinne mit oder bleiben long.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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