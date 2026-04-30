AKTIE IM FOKUS
Aixtron wieder im Rally-Fieber - Jüngste Schwäche überwunden
- Aixtron erholt sich nach Quartalszahlen mit Zuwachs
- Kurs stieg bis 7,6 Prozent und zuletzt 46,45 Euro
- Optoelektronik für KI-Rechenzentren gibt Rückenwind
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aixtron haben am Donnerstag nach Quartalszahlen mit kräftigem Zuwachs die Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Mit einem Plus von zeitweise 7,6 Prozent nahmen sie wieder Kurs auf den am vergangenen Freitag erreichten höchsten Stand seit 2001. Zuletzt gewannen sie noch rund 4 Prozent auf 46,45 Euro.
Die Rally hat den Aixtron-Anlegern in diesem Jahr schon einen Kursgewinn von mehr als 168 Prozent beschert. Damit sind die Titel im MDax unangefochtener Spitzenreiter.
Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind. Durch die starke Nachfrage in diesem Bereich lasse sich die Entwicklung von Aixtron nun bis ins Jahr 2027 hinein gut vorhersehen, kommentierten die Analysten der Citigroup./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 30.143 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,89 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,25 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -50,18 %/-11,20 % bedeutet.
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@ baggo Aixtron ist Ankeraktionär bei Black Swan,
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