BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Callum Elliott attestierte dem Konsumgüterkonzern am Donnerstag einen soliden Zwischenbericht, was aber vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gesunkener Erwartungen zu sehen sei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 49,11EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

