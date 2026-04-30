BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Callum Elliott attestierte dem Konsumgüterkonzern am Donnerstag einen soliden Zwischenbericht, was aber vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gesunkener Erwartungen zu sehen sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 49,11EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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