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    Scout24-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest wieder auf 77 Euro fortsetzen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

    Die im DAX gelisteten Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80) halbierte nach ihrem Hoch vom 24.7.25 bei 122,80 Euro bis zum 24.3.26, als die Aktie zeitweise bei 62,70 Euro gehandelt wurde, nahezu ihren Wert. Danach konnte sich die Aktie des Betreibers von ImmoScout24, die führenden Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien, wieder auf ihren aktuellen Wert bei 71,20 Euro erholen.

    Nach dem starken Start in das laufende Jahr und den über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 105 Euro ihre Kaufempfehlung für die Scout24-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest wieder auf 77 Euro fortsetzen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 72 Euro 

    Der SG-Call-Optionsschein auf die Scout24-Aktie mit Basispreis bei 72 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE0DCN1, wurde beim Aktienkurs von 71,20 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro gehandelt.

    Gelingt der Scout24-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg auf 77 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,99 Euro (+38 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,926 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,926 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA4SQG8, wurde beim Aktienkurs von 71,20 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro taxiert.

    Kann die Scout24-Aktie in nächster Zeit auf 77 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,00 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,343 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,343 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM9KXK0, wurde beim Aktienkurs von 71,20 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Scout24-Aktie auf 77 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,56 Euro (+47 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Scout24-Aktien oder von Hebelprodukten auf Scout24-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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