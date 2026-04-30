Italiens Wirtschaft verliert nur leicht an Fahrt

ROM (dpa-AFX) - Italiens Wirtschaft hat zum Jahresstart das Wachstumstempo etwas verlangsamt. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Ende des vergangenen Jahres war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,3 Prozent gewachsen. Analysten hatten für den Zeitraum Januar bis März im Schnitt ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet./jkr/jsl/jha/



