Geld für Bafög-Erhöhung reicht nicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen halten die von der schwarz-roten Koalition veranschlagten Summen für die geplanten Bafög-Erhöhungen für zu niedrig. Der in den Eckwerten für den Bundeshaushalt vorgesehene Mehrbedarf für eine Bafög-Reform reiche hinten und vorn nicht, sagte die für den Bereich Forschung zuständige grüne Haushaltspolitikerin Paula Piechotta der Deutschen Presse-Agentur.

"Mit diesen homöopathischen Summen lassen sich weder die von der Koalition geplante Erhöhung der Wohnkostenpauschale finanzieren noch die Angleichung der Bafög-Sätze an die Grundsicherung für Arbeitslose - von weitergehenden Verbesserungen bei der Studienfinanzierung ganz zu schweigen", fügte sie hinzu.

