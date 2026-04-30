TotalEnergies unter Druck: Regierung verlangt Verlängerung der Preisobergrenze

Frankreich fordert TotalEnergies auf, die Preisobergrenze zu verlängern. Trotz starker Nachfrage und Engpässen bleibt die Versorgung stabil.

Die französische Regierung hat den Ölkonzern TotalEnergies aufgefordert, die Preisobergrenzen an seinen Tankstellen im Land beizubehalten, sagte Energieministerin und Regierungssprecherin Maud Bregeon am Donnerstag: "Total hat im April eine Obergrenze festgelegt, die in den kommenden Tagen ausläuft, und wir bitten Total angesichts seiner Gewinne und der schwierigen Lage der französischen Bevölkerung berechtigterweise, die Obergrenze zu verlängern." Sie fügte hinzu, dass es in Frankreich, das über strategische Reserven von 100 Millionen Barrel verfügt, keine Versorgungsprobleme gebe. Das Land habe im Rahmen einer Vereinbarung mit der Internationalen Energieagentur im vergangenen Monat lediglich 2 Prozent seiner Reserven freigegeben.