Obergrenze läuft aus
TotalEnergies unter Druck: Regierung verlangt Verlängerung der Preisobergrenze
Frankreich fordert TotalEnergies auf, die Preisobergrenze zu verlängern. Trotz starker Nachfrage und Engpässen bleibt die Versorgung stabil.
Die französische Regierung hat den Ölkonzern TotalEnergies aufgefordert, die Preisobergrenzen an seinen Tankstellen im Land beizubehalten, sagte Energieministerin und Regierungssprecherin Maud Bregeon am Donnerstag: "Total hat im April eine Obergrenze festgelegt, die in den kommenden Tagen ausläuft, und wir bitten Total angesichts seiner Gewinne und der schwierigen Lage der französischen Bevölkerung berechtigterweise, die Obergrenze zu verlängern."
Sie fügte hinzu, dass es in Frankreich, das über strategische Reserven von 100 Millionen Barrel verfügt, keine Versorgungsprobleme gebe. Das Land habe im Rahmen einer Vereinbarung mit der Internationalen Energieagentur im vergangenen Monat lediglich 2 Prozent seiner Reserven freigegeben.
Die Preisdeckel wurden an den Zapfsäulen Anfang April eingeführt, um Verbraucher angesichts hoher Spritpreise zu entlasten. Der Konzern hat die Begrenzung bislang für bestimmte Kraftstoffpreise – zum Beispiel etwa 1,99 € / Liter Super – festgelegt. Die Regierung signalisiert, dass sie alle Optionen offenhält – darunter auch Überlegungen zu einer Steuer auf "Übergewinne" großer Energiekonzerne wie TotalEnergies, was aber noch nicht in Gesetzesform gegossen ist.
Durch die Preisdeckel bei TotalEnergies kam es zu verstärkter Nachfrage an vielen Tankstellen, was zu logistischen Engpässen geführt hat; laut Ministerium fehlte zeitweise an etwa 18 Prozent aller Tankstellen zumindest eine Kraftstoffsorte. Das lag allerdings eher an Nachfrage‑ und Verteilungsproblemen, nicht an fehlender Rohölversorgung. Laut Berichten sind vor allem TotalEnergies‑Stationen betroffen, da niedrigere Preise dort mehr Kunden anziehen als bei Wettbewerbern. Die Ministerin betonte, es gebe derzeit keine nationalen Versorgungsengpässe in Raffinerien oder Lagern, sondern nur regionale logistische Herausforderungen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion