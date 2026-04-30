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    Redwood AI CEO im TV-Interview: Zukunft der KI-Technologie

    Wie kann KI helfen, eine eskalierende Drogenkrise zu bremsen – und was hat ein kanadisches Pilotprogramm damit zu tun? Louis Dron von Redwood AI gibt Antworten.

    Redwood AI CEO im TV-Interview: Zukunft der KI-Technologie
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Louis Dron, CEO von Redwood AI, trat in der TV‑Sendung „Conversations That Matter“ auf und sprach über das neue „Track and Trace“-Pilotprogramm in British Columbia sowie Redwoods Rolle als exklusiver KI‑Partner der von Aidos Innovations geleiteten Plattform.
    • „Track and Trace“ ist eine sektorübergreifende Plattform (aus dem IMAPP‑Umfeld des Vancouver General Hospital hervorgehend), die fortschrittliche Chemie, KI und operative Intelligenz kombiniert, um die Reaktion auf die Drogenkrise zu verbessern.
    • Das Pilotprogramm vereint Partner aus öffentlicher Gesundheit, klinischer Versorgung und Sicherheit (u. a. RCMP, Victoria Police, CBSA sowie BC‑Ministerien für öffentliche Sicherheit und Gesundheit und die Generalstaatsanwaltschaft) mit dem Ziel besserer Lageübersicht, koordinierter Maßnahmen und frühzeitiger Eingriffe.
    • Redwood liefert KI‑gestützte Analysefunktionen, die komplexe Labor‑ und Felddaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln, und entwickelt Dashboard‑Funktionen zur Visualisierung von Trends über Zeit und Raum.
    • Betonung auf nutzerzentrierter Entwicklung: Technologien sollen eng mit Klinikern, Wissenschaftlern und Sicherheitsfachleuten entwickelt werden, damit die Plattform praktisch, nutzbar und in realen Arbeitsabläufen einsetzbar ist.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS im Auftrag von Redwood, richtet sich an spekulative/investorerfahrene Anleger und weist auf Interessenkonflikte sowie hohe Risiken bis hin zum Totalverlust hin.

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,19 % im Minus.


    Redwood AI

    -3,91 %
    -13,20 %
    +58,52 %
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    ISIN:CA7579221093WKN:A422EZ
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