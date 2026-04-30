BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts. Zudem begrüßte sie die Ausweitung der Aktienrückkäufe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMT
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Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 77,63EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 94
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