BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts. Zudem begrüßte sie die Ausweitung der Aktienrückkäufe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 77,63EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,00 € , was eine Steigerung von +20,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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