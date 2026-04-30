BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagmorgen. In der Breite sei eine enttäuschende Entwicklung am wichtigsten Absatzmarkt in Europa ausgeglichen worden. Der Fokus liege auf höheren Kosten in der Europäischen Union./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 49,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
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