BARCLAYS stuft BNP PARIBAS auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der überraschend hohe Nettogewinn der französischen Bank gehe vor allem auf positive Sondereffekte im Geschäft mit Unternehmenskunden zurück, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagmorgen. Positiv hob sie die etwas bessere Kosten- und Kapitalentwicklung hervor, wobei letztere schon bekannt worden sei. Die Aussagen zum Jahr 2028 beinhalteten Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 86,59EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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