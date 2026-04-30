BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 12,70 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der spanischen Bank belegten eine konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie und stärkten das Vertrauen in den Anlagehintergrund, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 10,18EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,90

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

