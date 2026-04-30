Das Fed-Beben - dunkelrote Warnsignale Ölpreis und Zinsen!

Gestern das große Fed-Beben: Powell bleibt als Gouverneur und die US-Notenbank wird die Zinsen eher anheben als senken! Durch den Verbleib von Powell im Entscheidungsgremium der Fed wird die Autorität des designierten neuen Chefs Warsh deutlich geschwächt - um ihn gibt es eine Riege von Notenbankern, die alle Versuche durch Trump, trotz steigender Inflation die Zinsen zu senken, abschmettern werden! Unterdessen steigt der Ölpreis weiter - die USA bereiten offenbar (laut Axios) neue Militärschläge gegen den Iran vor. Mit dem steigenden Ölpreis steigen auch die Kapitalmarkt-Zinsen und machen damit Geld immer teurer. Das wird auch die großen US-Tech-Aktien treffen, die sich bei ihrer Wette auf KI bei den Investionen Schulden-überhebelt haben. Auffallend: es gibt keine sicheren Hafen mehr - weder Gold noch Anleihen!

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