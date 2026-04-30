🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Das Fed-Beben - dunkelrote Warnsignale Ölpreis und Zinsen!

    Unterdessen steigt der Ölpreis weiter - die USA bereiten offenbar (laut Axios) neue Militärschläge gegen den Iran vor.

    Gestern das große Fed-Beben: Powell bleibt als Gouverneur und die US-Notenbank wird die Zinsen eher anheben als senken! Durch den Verbleib von Powell im Entscheidungsgremium der Fed wird die Autorität des designierten neuen Chefs Warsh deutlich geschwächt - um ihn gibt es eine Riege von Notenbankern, die alle Versuche durch Trump, trotz steigender Inflation die Zinsen zu senken, abschmettern werden! Unterdessen steigt der Ölpreis weiter - die USA bereiten offenbar (laut Axios) neue Militärschläge gegen den Iran vor. Mit dem steigenden Ölpreis steigen auch die Kapitalmarkt-Zinsen und machen damit Geld immer teurer. Das wird auch die großen US-Tech-Aktien treffen, die sich bei ihrer Wette auf KI bei den Investionen Schulden-überhebelt haben. Auffallend: es gibt keine sicheren Hafen mehr - weder Gold noch Anleihen!

     

    Das Video "Das Fed-Beben - dunkelrote Warnsignale Ölpreis und Zinsen!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Das Fed-Beben - dunkelrote Warnsignale Ölpreis und Zinsen! Gestern das große Fed-Beben: Powell bleibt als Gouverneur und die US-Notenbank wird die Zinsen eher anheben als senken!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     