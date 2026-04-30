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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 30.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +9,28 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 30.04.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Die SUESS MicroTec Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,28 % auf 75,98 zulegen. Das sind +6,45  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -88,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,98, mit einem Plus von +9,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die SUESS MicroTec Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +94,88 %.

    Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,93 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,81 %
    1 Monat +48,13 %
    3 Monate +60,92 %
    1 Jahr +127,71 %
    Stand: 30.04.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 30.04. - ATX schwach -1,07 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec nach gutem Lauf von 37 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu zuständige Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany geht davon aus, dass die Rally der Aktien fdes …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,36 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -7,77 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,23 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

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    +49,46 %
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    +124,99 %
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    +175,36 %
    +708,51 %
    +206,53 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Verfasst von Markt Bote
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