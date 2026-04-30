BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. James Gordon passte nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns seine Ergebnisschätzungen (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. GSK habe mit Blick auf Produkteinführungen, neue HIV-Medikamente und die neue Strategie nun vorsichtiger geklungen als bisher, schrieb er am Donnerstag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 22,20EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

