RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartaklszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert (GMV) übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstagmorgen. Dazu komme die nach oben hin eingeengte Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
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