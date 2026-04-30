RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartaklszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert (GMV) übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstagmorgen. Dazu komme die nach oben hin eingeengte Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +74,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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