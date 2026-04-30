Novo Nordisk im Sturzflug: Vom Kursstar zum Sorgenkind der Börse

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt am 29. April 2026 bei 34,55 Euro. Damit notiert Novo Nordisk zwar spürbar über dem 3-Jahres-Tief von 30,48 Euro, der Abstand beträgt rund 13 Prozent. Im Vergleich zum 3-Jahres-Hoch bei 137,36 Euro ist der Rückgang jedoch drastisch: Der aktuelle Kurs liegt knapp 75 Prozent unter dem Rekordniveau. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im unteren Bereich der 3-Jahres-Spanne und befindet sich trotz der Erholung seit Ende März weiterhin in einer übergeordnet angeschlagenen Ausgangsposition.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Novo-Nordisk-Aktie einen markanten Stimmungsumschwung. Nach einer längeren Aufwärtsphase markierte das Papier am 25. Juni 2024 mit 137,36 Euro sein 3-Jahres-Hoch. Zuvor hatte sich der Kurs bereits ab Sommer 2023 von Niveaus um 70 bis 90 Euro deutlich nach oben gearbeitet. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 kippte das Bild jedoch zunehmend: Aus anfänglichen Konsolidierungen entwickelte sich ein klarer Abwärtstrend, der sich 2025 massiv beschleunigte. Der Kurs fiel in mehreren Wellen von über 120 Euro bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 30,48 Euro am 27. März 2026. Seit diesem Tief versucht die Aktie, einen Boden auszubilden, bleibt aber klar unter den früheren Hochs zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand bestätigt den Abwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach dem steilen Kursrutsch deutlich über dem aktuellen Niveau und signalisiert damit einen intakten langfristigen Abwärtstrend. Aus dem Kursverlauf der vergangenen Monate lässt sich eine grobe Orientierung der 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 47 Euro ableiten. Gegenüber dem Schlusskurs von 34,55 Euro ergibt sich damit ein Abstand von rund 26 Prozent nach unten. Solange die Aktie so klar unter ihrer langfristigen Durchschnittslinie notiert, dominiert aus technischer Sicht der Bärenmarkt. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über diese Zone würde auf eine Trendwende im großen Bild hindeuten.

Unterstützungen und Widerstände: Bodenbildung mit vielen Hürden

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 30,50 bis 31,50 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Hier liegt mit 30,48 Euro das aktuelle 3-Jahres-Tief, das im März 2026 mehrfach getestet und bislang verteidigt wurde. Eine weitere, kurzfristige Unterstützung ergibt sich um 33 bis 33,50 Euro, wo der Kurs im März wiederholt nach oben drehte. Auf der Oberseite trifft die Aktie bereits im Bereich 35 bis 35,20 Euro auf den ersten Widerstand, markiert durch mehrere Hochpunkte Ende April 2026. Darüber wartet eine breitere Hürde zwischen 38 und 40 Euro, die aus der Konsolidationsphase vor dem Einbruch im Februar 2026 stammt. Mittelfristig stellen die Zonen um 50 bis 53,50 Euro sowie weiter oben 60 bis 70 Euro markante Widerstandscluster dar. Das frühere Rekordniveau um 130 bis 137 Euro bleibt aus heutiger Sicht ein fernes Kursziel und markiert den übergeordneten Widerstandsbereich im langfristigen Chartbild.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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