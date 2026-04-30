Europäische Bank-Aktien verlieren nach Zahlen teils deutlich

+100 % und mehr möglich

Besser sah es bei ING aus. Hier lobten die Analysten von Jefferies den Nettogewinn im ersten Quartal. Der Aktienrückkauf habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Bei BBVA merkten die Experten von JPMorgan an, dass die Zahlen besser als erwartet ausgefallen seien, wobei die Hürde allerdings niedrig gewesen sei./mf/niw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 86,41 auf Tradegate (30. April 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,93 %.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 69,87 Mrd..

ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +12,20 %/+20,51 % bedeutet.