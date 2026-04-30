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    AKTIEN IM FOKUS

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    Europäische Bank-Aktien verlieren nach Zahlen teils deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit der Bankaktien fielen nach Quartalszahlen
    • Kleine Abweichungen führten zu deutlichen Kursverlusten
    • Analysten lobten ING und BBVA, andere wurden kritisiert
    AKTIEN IM FOKUS - Europäische Bank-Aktien verlieren nach Zahlen teils deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM/MADRID/PARIS (dpa-AFX) - Im Bankensektor hat am Donnerstag ein ganzer Schwung an Quartalszahlen teilweise für Enttäuschungen gesorgt. Die Aktien der Mehrheit der Institute, die Zahlen vorgelegt hatten, lagen im frühen Handel deutlich im Minus. So sanken BNP Paribas um 4,6 Prozent. Noch stärker nach unten ging es mit Societe Generale und Credit Agricole , die um über fünf beziehungsweise sechs Prozent fielen. Ausnahmen waren BBVA und ING mit Gewinnen von jeweils rund anderthalb Prozent. Damit setzte sich die Konsolidierung im Bankensektor insgesamt fort, nachdem die Werte im Vorjahr teilweise massiv zugelegt hatten.

    Dabei genügten bereits kleine Abweichungen von den Erwartungen für vergleichsweise große Verluste. So sprachen die Analysten von Jefferies bei BNP von lediglich durchwachsenen Zahlen im Geschäftskundenbereich. Bei Credit Agricole bemängelte die kanadische RBC teilweise unter den Erwartungen liegende Kennziffern, während Barclays Societe Generale durchwachsene Zahlen attestierte.

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    Besser sah es bei ING aus. Hier lobten die Analysten von Jefferies den Nettogewinn im ersten Quartal. Der Aktienrückkauf habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Bei BBVA merkten die Experten von JPMorgan an, dass die Zahlen besser als erwartet ausgefallen seien, wobei die Hürde allerdings niedrig gewesen sei./mf/niw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 86,41 auf Tradegate (30. April 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 69,87 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +12,20 %/+20,51 % bedeutet.




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