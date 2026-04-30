JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma nach Quartalszahlen des Sportwarenherstellers mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis seien nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die bestätigte Einschätzung des Unternehmens, dass 2026 ein Übergangsjahr sein werde, mache derweil deutlich, wie weit der Weg von einem Abbau der Großhandelsbestände zu einer Wiedererlangung der Marktrelevanz durch Produktneuheiten noch sei./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:33 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:33 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:33 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:33 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 25,41EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
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