JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick entsprächen die finalen Zahlen zum ersten Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Analyst Craig McDowell am Donnerstag. Die Prognose für das zweite Quartal falle zwar etwas schwächer aus, doch im Bereich der Optoelektronik wachse das Vertrauen in die Chancen, die sich 2027 dort bieten sollten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 46,40EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
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