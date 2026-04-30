JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick entsprächen die finalen Zahlen zum ersten Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Analyst Craig McDowell am Donnerstag. Die Prognose für das zweite Quartal falle zwar etwas schwächer aus, doch im Bereich der Optoelektronik wachse das Vertrauen in die Chancen, die sich 2027 dort bieten sollten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 46,40EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,50 € , was einem Rückgang von -21,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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