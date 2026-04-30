JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz sowie Bruttowarenwert (GMV) positiv überrascht, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagmorgen. Zudem plane das Management beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun eher mit der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. In den kommenden Monaten bleibe das Thema Fusionen und Übernahmen klar im Mittelpunkt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +29,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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