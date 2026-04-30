JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz sowie Bruttowarenwert (GMV) positiv überrascht, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagmorgen. Zudem plane das Management beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun eher mit der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. In den kommenden Monaten bleibe das Thema Fusionen und Übernahmen klar im Mittelpunkt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:46 / BST
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Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
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