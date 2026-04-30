RBC stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 287,9EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00 € , was eine Steigerung von +26,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer