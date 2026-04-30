RBC stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 287,9EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
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