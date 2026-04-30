Goldpreis erholt. Silberpreis lauert: Anleger achten jetzt auf diese Minenaktie

Die Lage im Nahen und Mittleren Osten droht wieder zu eskalieren. Am Ölmarkt bereitet man sich darauf vor. Brent Öl und WTI Öl steigen zur Stunde rasant an. In Bezug auf Brent Öl gilt festzustellen, dass das vor wenigen Tagen an dieser Stelle skizzierte Ausbruchsszenario Form annimmt. Brent Öl könnte jetzt vor einer gewaltigen Rallye stehen.

Gold und Silber haben den gestrigen Fed-Termin ohne Blessuren überstanden. Auch Dax, Dow Jones & Co. dürften einigermaßen erleichtert sein. Das lag vor allem daran, dass die begleitenden Kommentare keine negativen Überraschungen bargen. Mit einem Zinsschritt wurde ohnehin nicht gerechnet. Eine Überraschung bzw. eine Zäsur gab es dennoch in Form des Verbleibs Powells in der Fed als einfaches Mitglied des Gouverneursrats.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Entwicklung der Anleiherenditen war in den letzten Wochen ein maßgeblicher Belastungsfaktor für den Goldpreis, aber natürlich auch für den Silberpreis. Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen haben auf die Fed-Sitzung und den Ölpreisanstieg (schürt Inflationssorgen) reagiert und die Marke von 4,4 Prozent übersprungen. Noch hat das aber keinen signifikant negativen Einfluss auf die Entwicklung der Gold- und Silberpreise.

Goldpreis erholt. Silberpreis lauert

Gold und Silber befinden sich auch nach der Fed-Sitzung nicht unbedingt in der lauschigsten aller Gemengelagen, aber ein wesentlicher Belastungsfaktor dürfte an Relevanz verloren haben. Das gilt nicht unbedingt für die Ölpreise. Und dennoch: Der Goldpreis erholt sich zur Stunde und entfernt sich von den relevanten 4.500 US-Dollar und auch Silber löst sich wieder von dem Preisbereich von 70 US-Dollar. Kurzum: Die bullischen Szenarien sind für Gold und für Silber unverändert intakt.

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Anleger achten jetzt auf diese Minenaktie

In den Wochen der Korrektur sind die Aktienkurse der Produzenten deutlich nach unten gekommen. Das lässt sich bereits bei einem flüchtigen Blick auf den Arca Gold Bugs Index feststellen. Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder aber Pan American Silver und Hecla Mining – sie alle mussten Federn lassen. Dieses „Schicksal“ teilt auch unser heutiger Protagonist, der Gold-Silber-Kupfer-Produzent Coeur Mining.

Wir begleiten das Unternehmen bzw. die Aktie bereits seit längerer Zeit in ihrem gewaltigen Umgestaltungsprozess. Coeur Mining gehörte In den frühen 2000er Jahren zu den Überfliegern des Sektors und zeichnete sich durch eine aggressive Expansionspolitik aus. Diverse Krisen holten das Unternehmen und somit die Aktie auf den Boden der Tatsachen zurück. Coeur Mining durchlief einen schmerzhaften Genesungsprozess. Mittlerweile setzt das Unternehmen durch die Übernahme von New Gold auf Diversifikation.

Per 20. März wurde die Übernahme von New Gold vollständig vollzogen. Coeur Mining prognostiziert für das Jahr 2026 eine Produktion in Höhe von 680.000 bis 815.000 Unzen Gold, 18,7 Mio. bis 21,9 Mio. Unzen Silber sowie 50 Mio. bis 65 Mio. lbs Kupfer. Die beiden ehemaligen New Gold-Minen New Afton und Rainy River werden in diesem Jahr wenig überraschend nur neun Monate zur Gesamtproduktion des kombinierten Unternehmens beitragen.

Coeur Mining hat zudem für den 6. Mai die Veröffentlichung der Q1-Daten angekündigt – man darf gespannt sein, wie sich die US-Amerikaner geschlagen haben.

Blickt man auf den Chart, sollten die Finanzergebnisse besser gut aussehen. Vom Verlaufshoch jenseits der Marke von 28 US-Dollar hat sich der Kurs bereits deutlich entfernt. Für antizyklisch agierende und meinungsstarke Investoren werden die nächsten Tage jedoch überaus interessant. Die Aktie nähert sich der zentralen Unterstützungszone und damit der potenziellen Trendwendezone 16,1 US-Dollar / 13,3 US-Dollar. In dieser Zone könnte der Grundstein für die nächste Aufwärtsphase gelegt werden. Ein erstes mögliches Kursziel auf der Oberseite liegt bei 21,5 US-Dollar. Klar ist aber auch: Sollte die Aktie unter die 13,3 US-Dollar zurücksetzen, ist Land unter. In diesem Fall müsste die Lage neu bewertet werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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