RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Sportwarenhersteller habe gemessen an den niedrigen Erwartungen erfreulich abgeschnitten, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagmorgen. Er begrüßte zudem den Wechsel auf dem Finanzvorstandsposten - Mark Langer bringe viel Branchenerfahrung von seinen Aufgaben bei Douglas und Hugo Boss mit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:31 / EDT
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Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 25,48EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
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