JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry attestierte dem Triebwerkbauer am Donnerstag ein solides erstes Quartal. Das Unternehmen sei dabei mit anderen aus der Branche in guter Gesellschaft. Die Aktien seien aber abhängig von den konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen. MTU äußere sich zuversichtlich, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Sollte sich die Lage dort im dritten Quartal normalisieren, könnten die Auswirkungen in der Branche eher gering bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 288EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 465
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 465
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