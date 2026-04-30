JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry attestierte dem Triebwerkbauer am Donnerstag ein solides erstes Quartal. Das Unternehmen sei dabei mit anderen aus der Branche in guter Gesellschaft. Die Aktien seien aber abhängig von den konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen. MTU äußere sich zuversichtlich, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Sollte sich die Lage dort im dritten Quartal normalisieren, könnten die Auswirkungen in der Branche eher gering bleiben./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 288EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 465

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 465,00 € , was eine Steigerung von +61,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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