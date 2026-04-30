BARCLAYS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner betonte am Donnerstag in ihrem Kommentar zum ersten Quartal, dass das Konjunkturumfeld für die Aktien des Triebwerkbauers der entscheidende Faktor bleibe. Konkurrenten hätten zuletzt die Messlatte höher gelegt und so sei die Entwicklung bei MTU im Ersatzteilbereich als eher schwach zu bewerten. Positiv seien das Wachstum im Militärbereich und der Free Cashflow./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 288EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 415
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 415
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