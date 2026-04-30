BARCLAYS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner betonte am Donnerstag in ihrem Kommentar zum ersten Quartal, dass das Konjunkturumfeld für die Aktien des Triebwerkbauers der entscheidende Faktor bleibe. Konkurrenten hätten zuletzt die Messlatte höher gelegt und so sei die Entwicklung bei MTU im Ersatzteilbereich als eher schwach zu bewerten. Positiv seien das Wachstum im Militärbereich und der Free Cashflow./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 288EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 415

Kursziel alt: 415

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 415,00 € , was eine Steigerung von +43,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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