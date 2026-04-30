SoftBank zündet nächsten KI-Coup – Milliarden-IPO in Sicht?

Konzernchef Masayoshi Son sieht in der Verbindung von KI und physischen Systemen den nächsten großen Wachstumsschub. Roze soll vor allem den Ausbau von KI-Infrastruktur effizienter machen. Im Fokus steht der Einsatz autonomer Roboter beim Bau von Rechenzentren.

Der japanische Technologiekonzern SoftBank forciert den Aufbau eines neuen Unternehmens an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Robotik. Das Projekt mit dem Namen Roze soll nach Informationen des Wall Street Journal und der Financial Times noch in diesem Jahr an die Börse gehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Milliardenbewertung als Ziel

SoftBank strebt laut Reuters-Bericht eine Bewertung von rund 100 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen will die Börsennotierung in den Vereinigten Staaten umsetzen und damit gezielt von der hohen Nachfrage nach KI-Investments profitieren.

Investoren warten derzeit auf neue große Börsengänge im Technologiesektor. Unternehmen wie OpenAI oder andere KI-Start-ups stehen ebenfalls im Fokus der Märkte. SoftBank positioniert Roze gezielt in diesem Umfeld.

Strategie: Infrastruktur, Energie und Robotik bündeln

Roze soll bestehende Beteiligungen und Ressourcen bündeln. Dazu zählen Energieprojekte, Grundstücke und Infrastrukturinvestments. Ziel ist es, den Bau und Betrieb von Rechenzentren effizienter und skalierbarer zu gestalten.

Parallel verstärkt SoftBank sein Engagement in der industriellen Robotik. Erst kürzlich sicherte sich der Konzern die Robotiksparte von ABB für 5,4 Milliarden US-Dollar. Diese Technologie soll künftig eine zentrale Rolle spielen.

Kapitalbedarf treibt Umbau voran

Um die ambitionierten Pläne zu finanzieren, prüft SoftBank laut dem Wall Street Journal auch den Verkauf von Beteiligungen, darunter Anteile an Intel. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern Nvidia-Aktien im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft.

Ein Großteil der Mittel fließt in KI-Projekte. SoftBank zählt zu den wichtigsten Investoren von OpenAI und hat seine Zusagen zuletzt deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig engagiert sich der Konzern im Aufbau von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, etwa im Rahmen des Stargate-Projekts.

Risiko bleibt Teil der Strategie

SoftBank ist bekannt für große und risikoreiche Wetten. Frühere Robotik-Initiativen verliefen nicht immer erfolgreich. Dennoch setzt Son erneut auf diese Technologie als Wachstumstreiber.

Mit Roze könnte SoftBank nun den nächsten Versuch starten, KI und Robotik im industriellen Maßstab zu verbinden – und Investoren für eine neue Infrastruktur-Ära zu gewinnen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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