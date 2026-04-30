🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    Datenzentren per Roboter

    1245 Aufrufe 1245 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftBank zündet nächsten KI-Coup – Milliarden-IPO in Sicht?

    SoftBank treibt ein neues KI- und Robotik-Unternehmen an die Börse. Der geplante Milliarden-Deal soll die nächste Welle der KI-Infrastruktur prägen.

    Für Sie zusammengefasst
    Datenzentren per Roboter - SoftBank zündet nächsten KI-Coup – Milliarden-IPO in Sicht?
    Foto: Lafargue Raphael/ABACA - picture alliance / abaca

    Der japanische Technologiekonzern SoftBank forciert den Aufbau eines neuen Unternehmens an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Robotik. Das Projekt mit dem Namen Roze soll nach Informationen des Wall Street Journal und der Financial Times noch in diesem Jahr an die Börse gehen.

    Konzernchef Masayoshi Son sieht in der Verbindung von KI und physischen Systemen den nächsten großen Wachstumsschub. Roze soll vor allem den Ausbau von KI-Infrastruktur effizienter machen. Im Fokus steht der Einsatz autonomer Roboter beim Bau von Rechenzentren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    231,69€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 8,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    183,13€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 8,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Milliardenbewertung als Ziel

    SoftBank strebt laut Reuters-Bericht eine Bewertung von rund 100 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen will die Börsennotierung in den Vereinigten Staaten umsetzen und damit gezielt von der hohen Nachfrage nach KI-Investments profitieren.

    Investoren warten derzeit auf neue große Börsengänge im Technologiesektor. Unternehmen wie OpenAI oder andere KI-Start-ups stehen ebenfalls im Fokus der Märkte. SoftBank positioniert Roze gezielt in diesem Umfeld.

    Strategie: Infrastruktur, Energie und Robotik bündeln

    Roze soll bestehende Beteiligungen und Ressourcen bündeln. Dazu zählen Energieprojekte, Grundstücke und Infrastrukturinvestments. Ziel ist es, den Bau und Betrieb von Rechenzentren effizienter und skalierbarer zu gestalten.

    Parallel verstärkt SoftBank sein Engagement in der industriellen Robotik. Erst kürzlich sicherte sich der Konzern die Robotiksparte von ABB für 5,4 Milliarden US-Dollar. Diese Technologie soll künftig eine zentrale Rolle spielen.

    Kapitalbedarf treibt Umbau voran

    Um die ambitionierten Pläne zu finanzieren, prüft SoftBank laut dem Wall Street Journal auch den Verkauf von Beteiligungen, darunter Anteile an Intel. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern Nvidia-Aktien im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft.

    Ein Großteil der Mittel fließt in KI-Projekte. SoftBank zählt zu den wichtigsten Investoren von OpenAI und hat seine Zusagen zuletzt deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig engagiert sich der Konzern im Aufbau von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, etwa im Rahmen des Stargate-Projekts.

    Risiko bleibt Teil der Strategie

    SoftBank ist bekannt für große und risikoreiche Wetten. Frühere Robotik-Initiativen verliefen nicht immer erfolgreich. Dennoch setzt Son erneut auf diese Technologie als Wachstumstreiber.

    Mit Roze könnte SoftBank nun den nächsten Versuch starten, KI und Robotik im industriellen Maßstab zu verbinden – und Investoren für eine neue Infrastruktur-Ära zu gewinnen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Datenzentren per Roboter SoftBank zündet nächsten KI-Coup – Milliarden-IPO in Sicht? SoftBank treibt ein neues KI- und Robotik-Unternehmen an die Börse. Der geplante Milliarden-Deal soll die nächste Welle der KI-Infrastruktur prägen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     