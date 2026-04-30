MTU startet stark ins Jahr: Aktie mit Erholungsversuch

Der Umsatz legte im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,24 Milliarden Euro zu. Triebwerk für das Wachstum war das Militärgeschäft, dessen Erlöse um rund ein Viertel stiegen. Das zivile Neugeschäft blieb dagegen schwächer als erwartet. Im Wartungs- und Reparaturgeschäft (MRO) legte MTU acht Prozent zu. Getrübt wurde die Bilanz durch den schwachen Dollar, denn Flugzeuggeschäfte werden weltweit in der US-Währung abgerechnet. Unter dem Strich sank der Nettogewinn um 11 Prozent auf 200 Millionen Euro.

Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal kletterte der bereinigte operative Gewinn um sieben Prozent auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen. Noch deutlicher fiel die Überraschung beim freien Cashflow aus: Mit 177 Millionen Euro lag MTU weit über dem Konsenswert von 85 Millionen Euro. Der Konzern profitiert dabei zunehmend von seiner wachsenden Rüstungssparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die MTU-Aktie war zuletzt stark unter Druck geraten und hat seit ihrem 12-Monatshoch im Februar mehr als 40 Prozent verloren. Am Donnerstag reagierten die Papiere mit Gewinnen auf die Quartalszahlen, am Vormittag notiert die Aktie gut 1 Prozent im Grünen.

Trotz der geopolitischen Belastungen hält Vorstandschef Johannes Bussmann an den Jahreszielen fest: Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Finanzchefin Katja Garcia Vila machte aber deutlich, dass man nicht unvorbereitet ist: "Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern." Im ersten Quartal habe sich der Konflikt im Nahen Osten auf die Zahlen noch nicht ausgewirkt.

Strategisch baut MTU sein Rüstungsportfolio gezielt aus. Anfang April übernahm der Konzern mit AeroDesignWorks ein Kölner Startup für Drohnenantriebe und betritt damit ein neues Marktsegment. Die Investmentbank Jefferies sieht in MTU weiterhin einen klaren Kauf und nennt ein Kursziel von 410 Euro, rund 45 Prozent über dem aktuellen Kurs. Als zentrale Fragen für die weitere Entwicklung gelten die Zusammensetzung der Ersatzteilnachfrage, mögliche Ausgabenkürzungen der Fluggesellschaften sowie der Fortgang der GTF-Triebwerksrückrufkampagne.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 288,8EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.





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