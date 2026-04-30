JEFFERIES stuft Kion auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht, während die übrigen Resultate den Erwartungen entsprächen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 44,43EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
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