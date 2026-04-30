JEFFERIES stuft Kion auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach Quartalszahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht, während die übrigen Resultate den Erwartungen entsprächen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 44,43EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,00 € , was eine Steigerung von +26,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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