Euro stabilisiert sich - Deutsche Wirtschaft wächst unerwartet stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten hat der Euro am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Die Gemeinschaftswährung war im frühen Handel zunächst auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen, bevor sie sich erholte. Zuletzt notierte der Eurokurs bei 1,1686 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau von Mittwochabend.

Aktuell wird der Euro von den Entwicklungen im Nahost-Krieg belastet. Angesichts der von den Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängten Seeblockade hat der Kommandeur der iranischen Marine den US-Truppen in der Region gedroht. Derweil läuft bald die Frist aus, in der der US-Präsident auf eigene Faust den Einsatz des US-Militärs gegen den Iran befehligen darf. Danach bräuchte er die Einwilligung des Kongresses - zumindest in der Theorie.