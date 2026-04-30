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    DF Deutsche Forfait: Drei Segmente, eine Vision – Geschäftsbericht 2025

    Die DF Deutsche Forfait AG legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor: Wachstum beim Volumen, aber rote Zahlen durch Investitionen und neue Segmente prägen das Jahr.

    DF Deutsche Forfait: Drei Segmente, eine Vision – Geschäftsbericht 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Geschäftsbericht 2025 der DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht (30.04.2026).
    • Geschäftsvolumen 2025: EUR 226,6 Mio. (Vorjahr EUR 208,9 Mio.); Rohergebnis: EUR 10,2 Mio. (Vorjahr EUR 9,5 Mio.).
    • Ergebnis vor Steuern (EBT) 2025: −EUR 0,7 Mio. (erstmals seit 2018 negativ) — Ursache: Investitionen, Anlaufkosten und gestiegene Personalkosten in Food & Beverage und Health & Pharma.
    • Konzernergebnis 2025: −EUR 1,9 Mio. bzw. −0,17 EUR je Aktie (Vorjahr +EUR 1,9 Mio.; +0,16 EUR je Aktie).
    • Liquide Mittel zum 31.12.2025: EUR 21,0 Mio. Zahlungsmittel + EUR 13,2 Mio. sonstige kurzfristige Vermögenswerte bei einem Institut außerhalb Target2; letztere waren bankbedingt nicht uneingeschränkt verfügbar und konnten nach IFRS nicht als Zahlungsmittel bilanziert werden.
    • Strategie & Ausblick: DF positioniert sich nun mit drei Segmenten (Trade Finance, Food & Beverage, Health & Pharma); wegen geopolitischer Rahmenbedingungen im Nahen Osten wird für Trade Finance ein bis zu 50% niedrigeres Ertragsniveau, ein rund 50%iger Rückgang des Rohergebnisses und weiterhin ein deutlich negatives EBT erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei DF Deutsche Forfait ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von DF Deutsche Forfait lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,69 % im Minus.


    DF Deutsche Forfait

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    ISIN:DE000A2AA204WKN:A2AA20
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