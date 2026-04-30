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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Amazon Kursziel auf 330 US-Dollar
    • Umsatz und operatives Ergebnis übertreffen Konsens
    • AWS baut KI-Kapazitäten aus und stabilisiert Margen
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Overweight'
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Onlinehandels- und Technologieriese habe mit dem Umsatz und mehr noch mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal überrasche positiv. Sandler betonte, dass Amazon in den kommenden Jahren seine KI-Kapazitäten stärker ausbauen werde als jedes andere Unternehmen. Die anstehende Welle sogenannter KI-Agenten nehme Form an, und an Amazons Cloud-Sparte AWS führe hier kein Weg vorbei. Diese sollte dadurch stabilere Margen erreichen, was die Sorgen um die Investitionen lindern dürfte./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:01 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 229,3 auf Tradegate (30. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,48 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 306,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +30,43 %/+43,48 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 330 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 330,00$, was eine Steigerung von +22,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen am 29. April, Konsens-Erwartungen (Umsatz ~177 Mrd. USD, EPS ~1,63 USD) und starken Fokus auf AWS (erwartetes Wachstum 28–38 %, Margen ~35–36 %). Diskutiert werden hohe CapEx für KI-Infrastruktur/Graviton, angehobene Analysten-Kursziele (ca. 275–325 USD), jüngliche Kursrallye und Unsicherheit über die Marktreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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