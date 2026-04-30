ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Overweight'
- Barclays hebt Amazon Kursziel auf 330 US-Dollar
- Umsatz und operatives Ergebnis übertreffen Konsens
- AWS baut KI-Kapazitäten aus und stabilisiert Margen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Onlinehandels- und Technologieriese habe mit dem Umsatz und mehr noch mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal überrasche positiv. Sandler betonte, dass Amazon in den kommenden Jahren seine KI-Kapazitäten stärker ausbauen werde als jedes andere Unternehmen. Die anstehende Welle sogenannter KI-Agenten nehme Form an, und an Amazons Cloud-Sparte AWS führe hier kein Weg vorbei. Diese sollte dadurch stabilere Margen erreichen, was die Sorgen um die Investitionen lindern dürfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:01 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 229,3 auf Tradegate (30. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,48 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 306,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +30,43 %/+43,48 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 330 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/20107/board/20260429221553-screenshot-20260429-221141-samsung-browser.jpg
Quelle Trader-Zeitung 28.04.26
Typisch diese Schwätzer, erst Puts kaufen dann Unternehmensgewinne nach oben schrauben, um dann wegen enttäuschenden Zahlen den Kurs einstürzen lassen. So was nennt man Marktmanipulation. Der Markt wird immer enttäuscht, weil Investoren unrealistische Kursgewinne wollen. Seit mehreren Quartalen weis man doch wie der Markt reagiert. 30-40 % über den Schätzungen reichen doch nicht, gier frisst Hirn. Ein Cent weniger Gewinn pro Aktie und die Insolvenz wird schon vermutet. Oder Trump macht mal wieder durch Lügen von sich reden, Insiderhandel scheint ja auch ein Hobby zu sein, der Markt bricht ein und egal welche Topzahlen geliefert werden.