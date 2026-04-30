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    Additivtechnologie der nächsten Generation

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    Infineum P6895 wurde gemäß der neuen Spezifikation FPW9.55535/03 von Stellantis zugelassen

    Additivtechnologie der nächsten Generation - Infineum P6895 wurde gemäß der neuen Spezifikation FPW9.55535/03 von Stellantis zugelassen
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    ABINGDON, England, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Infineum, ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien für Schmierstoffe und Kraftstoffe, hat mit seiner Additivtechnologie „Infineum P6895" die offizielle Zulassung für den neuen Stellantis-Standard FPW9.55535/03 erhalten. Mit diesem Meilenstein ermöglicht Infineum P6895 allen Ölvermarktern, von Stellantis zugelassene Produkte mit Zuversicht auf den Markt zu bringen. Dies trägt zum Markenschutz, zur Gewährleistung von Garantieleistungen und zur zuverlässigen Leistungserbringung bei und unterstreicht das Engagement von Infineum für Innovation, hohe Leistung und Nachhaltigkeit sowohl bei Verbrennungsmotoren (ICE) als auch bei Hybridfahrzeugen.

    Stellantis FPW9.55535/03 ist eine Motorölspezifikation der nächsten Generation, die entwickelt wurde, um überragenden Schutz, Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit für moderne Motoren zu bieten. Angesichts immer komplexerer Anforderungen in OEM- und Industriestandards bieten offizielle Zulassungen einen klaren, vertrauenswürdigen Weg für Ölvermarkter und Endverbraucher. Dies gewährleistet, dass das Schmiermittel gemäß den Spezifikationen des OEM validiert wurde.

    Für Kunden ist es wichtig zu wissen, dass Stellantis FPW9.55535/03 so konzipiert ist, dass es abwärtskompatibel mit mehreren älteren Stellantis/PSA- und Opel/Vauxhall-Spezifikationen ist. Dies trägt zur Vereinfachung der Produktportfolios bei und unterstützt sowohl neue als auch bestehende Fahrzeugflotten. Infineum P6895 ist nach FPW9.55535/03 zugelassen und abwärtskompatibel mit PSA B71 2297, PSA B71 2290, OV 040 1547–G30 und OV D30 5W-30, was eine breite Abdeckung der gesamten Stellantis-Flotte ermöglicht.

    Andrea Ghionzoli, Leiter des operativen Marketings für EMEA bei Infineum, sagte: „Wir sind stolz darauf, als Erste die offizielle Stellantis-Zulassung nach FPW9.55535/03 mit einem Produkt erreicht zu haben, das allen Ölhändlern zur Verfügung steht. Infineum P6895 hat selbst in den anspruchsvollsten Stellantis-Tests eine herausragende Leistung gezeigt. Dieser Meilenstein bedeutet, dass unsere Kunden schnell und sicher handeln können, um die neuesten Anforderungen von Stellantis zu erfüllen, gestützt durch eine Zulassung, der Ölvermarkter und Endverbraucher vertrauen können."

    Infineum P6895 ist seit 2023 auf dem Markt und kombiniert bewährte Leistung in Verbrennungs- und Hybridmotoren mit der Flexibilität und den Nachhaltigkeitsoptionen, die Kunden zunehmend schätzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Infineum-Vertreter oder unter www.infineum.com.

    Informationen zu Infineum

    Infineum ist ein Spezialchemieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch innovative Chemie eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Wir konzentrieren uns auf komplexe Formulierungsprobleme und arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um gemeinsam erfolgreiche Lösungen zu finden.

    Unser Ursprung liegt im Bereich der Energiewende, wo wir den Kohlenstoffausstoß von Verbrennungsmotoren reduziert, die Elektrifizierung unterstützt und Lösungen für alternative Kraftstoffe entwickelt haben.

    Durch einen zukunftsorientierten Innovationsansatz in verschiedenen Sektoren maximieren wir auch den Wert der einzigartigen Technologie von Infineum in kohlenstoffresistenten Sektoren.

    Mehr als 2.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt tragen mit ihren einzigartigen Perspektiven und ihrem Fachwissen zum Erfolg unserer Kunden bei, denn wir gestalten die Zukunft gemeinsam.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.infineum.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966021/Infineum_P6895_Approved_Against_Stellantis__New_FPW9_5553503_Specification.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2822075/5937999/Infineum_Logo_rgb_ExcZone_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/additivtechnologie-der-nachsten-generation-infineum-p6895-wurde-gemaW-der-neuen-spezifikation-fpw9-5553503-von-stellantis-zugelassen-302758071.html



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