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    Ölpreis auf Kriegshoch

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    Aus TACO wird NACHO – der Markt nimmt Trump jetzt ernst

    Die Hormus-Krise verändert die Marktlogik. Statt Entspannung droht eine längere Blockade – mit direkten Folgen für Ölpreise und Märkte.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis auf Kriegshoch - Aus TACO wird NACHO – der Markt nimmt Trump jetzt ernst
    Foto: DALL*E

    An der Wall Street kippt die Stimmung im Umgang mit der Iran-Politik von Donald Trump. Lange setzten Investoren darauf, dass harte Drohungen am Ende doch zurückgenommen werden. Dieses Muster bekam sogar einen Namen: "TACO" – "Trump Always Chickens Out". Doch dieses Vertrauen bröckelt.

    Inzwischen kursiert ein neuer Begriff, der die veränderte Erwartung widerspiegelt. Bloomberg-Kolumnist Javier Blas zitierte einen Händler mit den Worten: "Wir dachten, wir bekämen einen TACO – 'Trump Always Chickens Out'. Aber bisher bekommen wir einen NACHO – 'Not A Chance Hormuz Opens'." Die Botschaft: Der Markt rechnet zunehmend damit, dass die Blockade nicht so schnell endet.

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    Auslöser ist die festgefahrene Lage rund um die Straße von Hormus. Während die USA iranische Häfen blockieren, hat der Iran die wichtige Meerenge zeitweise geschlossen und die Durchfahrt eingeschränkt. Ein Angebot zur Wiederöffnung scheiterte bislang an politischen Bedingungen aus Washington, neue Verhandlungen kamen zuletzt nicht zustande.

    Die wirtschaftlichen Folgen sind bereits deutlich sichtbar. Rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung laufen durch die enge Passage – entsprechend sensibel reagieren die Märkte. Die Ölpreise sind deutlich gestiegen und notieren inzwischen auf einem Niveau von über 125 US-Dollar je Barrel, dem höchsten Stand seit 4 Jahren.

    Stephan Kemper, Chief Investment Strategist im Wealth Management von BNP Paribas, sieht darin auch ein Versagen der Marktteilnehmer: "Der Markt war phasenweise blind. Die schiere KI-Euphorie hat den historischen Angebotsschock am Persischen Golf komplett überlagert und Investoren in eine trügerische Sicherheit gelockt."

    Er spricht von einem klaren Wendepunkt: "Ein Ölpreis nördlich von 124 US-Dollar ist ein unübersehbarer Weckruf. Die Inflationsthematik meldet sich rasant zurück, während gleichzeitig die Zuversicht weitere Risse zeigt, dass sich die milliardenschweren KI-Wetten der Tech-Giganten auszahlen."

    Damit rückt ein Risiko zurück in den Fokus, das lange verdrängt wurde. Steigende Energiepreise könnten die Inflation erneut anheizen und die Märkte zusätzlich unter Druck setzen. Die Auswirkungen sind bereits im Alltag spürbar: In den USA steigen die Benzinpreise wieder deutlich, was die ohnehin angespannte Lage für Verbraucher weiter verschärft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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