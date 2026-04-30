AKTIE IM FOKUS
Fielmann unter Druck - Baader: Ausblick enttäuscht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ergebnisausblick hat die Aktien von Fielmann am Donnerstag belastet. Im frühen Handel sackten sie im Kleinwerte-Index SDax zeitweise um fast fünf Prozent auf ein Tief seit Mitte Februar ab. Zuletzt notierten die Papiere der Optikerkette noch 3,3 Prozent im Minus bei 41,95 Euro.
Seit ihrem vor rund zwei Wochen erreichten Hoch seit Ende Oktober 2025 bei 47,95 Euro haben sie bereits wieder mehr als zwölf Prozent eingebüßt. Damals waren die Fielmann-Aktien von der 200-Tage-Chartlinie als Indikator für den langfristigen Trend abgeprallt. Mittlerweile sind sie unter sämtliche relevanten Trendlinien abgerutscht.
Fielmann erwartet im laufenden Jahr zwar weiteres Umsatzwachstum, rechnet beim Ergebnis aber nicht mit großen Sprüngen. Baader-Analyst Volker Bosse sprach von einem enttäuschenden Ausblick unterhalb des Marktkonsenses. Zudem hätten die Zahlen zum ersten Quartal nur seine niedrigen Erwartungen erfüllt./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 41,95 auf Tradegate (30. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -11,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +35,27 %/+61,84 % bedeutet.
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Der Kurs spricht vor den Q1 Zahlen "Bände" viel schlechter geht es ja kaum , innerhalb von ca. 9T minus 10%.
Heute in einer Woche am 30.04. kommen Q1 Zahlen & Prognose, zusammen mit der Bilanzpressekonferenz zum GJ2025.
Fielmann..........es tut sich etwas