🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    GoodData heißt nun GoodData.AI und unterstreicht damit seine „AI-First“-Ausrichtung

    Die Markenaktualisierung markiert die fortgesetzte Ausrichtung des Unternehmens auf intelligenzgesteuerte Analysen.

     

    SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / GoodData, die KI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute bekannt, dass sie sich in GoodData.AI umbenennt.

     

    Die Umfirmierung spiegelt eine strategische Ausrichtung wider, auf die GoodData seit mehreren Jahren hinarbeitet. Die Plattform wurde auf der Grundlage einer zentralen Überzeugung entwickelt: dass gesteuerte, KI-native Analysen die Grundlage sind, die jedes seriöse Unternehmen benötigt. Die in diesem Zeitraum eingeführte semantische Ebene, das Kontextmanagement, die offene Architektur, die Kombinierbarkeit, die agentischen Frameworks und Analytics-as-Code waren jeweils ein Schritt in Richtung dieser Grundlage.

     

    „GoodData.AI ist der Name, der sowohl unseren bisherigen Weg als auch die Richtung widerspiegelt, in die sich der Markt bewegt“, sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData.AI. „Unternehmen benötigen Analysen, die KI in großem Maßstab betreiben, steuern und denen sie vertrauen können. Dafür sind wir geschaffen, und wir arbeiten schneller denn je daran, unsere Kunden dorthin zu bringen.“

     

    Dieses Tempo spiegelt sich in den Zahlen wider. GoodData verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Anstieg der Produktveröffentlichungen um 50 % gegenüber dem Vorjahr und eine Verdreifachung der KI-fokussierten Entwicklungsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte.

     

    Zu den jüngsten Markteinführungen gehören Context Management für produktionsreife agentische Analysen, Agent Builder für die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von KI-Agenten in der Produktion, MCP Server für die gesteuerte End-to-End-Ausführung von Analysen sowie KI-gestützte BI-Modernisierung für Unternehmen, die von Legacy-Tools wegmigrieren.

     

    Mit Blick auf die Zukunft wird GoodData.AI seine agentischen Fähigkeiten weiter ausbauen, die Governance-Kontrollen für KI-Implementierungen in Unternehmen vertiefen und den Weg von der Legacy-BI zur agentischen Infrastruktur beschleunigen.

     

    Für bestehende Kunden ändert sich operativ nichts. Logins, Daten, Konfigurationen, Support-Kontakte und Verträge bleiben unverändert bestehen. Die neue Website von GoodData.AI ist gooddata.ai.

     

    Über GoodData.AI

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    GoodData heißt nun GoodData.AI und unterstreicht damit seine „AI-First“-Ausrichtung Die Markenaktualisierung markiert die fortgesetzte Ausrichtung des Unternehmens auf intelligenzgesteuerte Analysen. SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / GoodData, die KI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute bekannt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     