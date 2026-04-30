Delivery Hero stark gefragt nach Quartalszahlen

Das Unternehmen ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Der Bruttowarenwert (GMV) erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent. Der bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte auf gleicher Basis um 17 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von Delivery Hero sind am Donnerstag bei den Anlegern offenbar sehr gut angekommen. Die Aktien des Essenslieferdienstes stiegen am Vormittag um 5,2 Prozent auf 20,12 Euro und waren damit bester Wert im MDax . Sie stoppten außerdem ihre Abwärtstendenz der vergangenen zwei Wochen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursminus von mehr als 11 Prozent zu Buche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Barclays-Analyst Andrew Ross attestierte dem Essenslieferanten ein solides erstes Quartal. Leicht positiv wertete er, dass der Vorstand nun davon ausgeht, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dem oberen Ende der Zielspanne nähert.

Delivery Hero habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, betonte Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC.

Sein Kollege Marcus Diebel von JPMorgan sprach von einer positiven Überraschung bei Umsatz sowie Bruttowarenwert und sieht das Thema Fusionen und Übernahmen in den kommenden Monaten im Anlegerfokus./edh/niw/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 30.101 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 11:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -0,25 %/+74,56 % bedeutet.



