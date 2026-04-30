Ölpreissprung nach Trumps Absage an Iran-Vorschlag - Brent auf 4-Jahreshoch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der Aussicht auf eine längere Blockade der Straße von Hormus wieder kräftig gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent mit Lieferung im Juni kletterte um drei Prozent auf 121,62 Dollar. Zeitweise wurde bei 126,41 Dollar der höchste Stand seit 2022 erreicht.

Seit etwa einer Woche geht es mit dem Preis für Brent-Öl kontinuierlich nach oben. Mittlerweile ist Rohöl teurer als zu Beginn des Iran-Kriegs, der einen massiven Preissprung bei Energierohstoffen auslöste. Auch der Preis für Rohöl aus den USA verteuerte sich wieder. Hier stieg der Preis für ein Barrel zuletzt um fast ein Prozent auf 107,77 Dollar.