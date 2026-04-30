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    Belgien stoppt Rückbau aller Atomkraftwerke im Land

    Für Sie zusammengefasst
    • Belgien stoppt Rückbau und startet AKW-Übernahmen
    • Staat verhandelt mit Engie über sieben Reaktoren
    • Ängste in Deutschland wegen maroder Betonteile
    Belgien stoppt Rückbau aller Atomkraftwerke im Land
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die belgische Regierung hat Verhandlungen zur Übernahme aller Atomkraftwerke im Land begonnen und den Rückbau mit sofortiger Wirkung stoppen lassen. Seine Regierung entscheide sich für eine sichere, erschwingliche und nachhaltige Energie mit weniger Abhängigkeit von fossilen Importen und mehr Kontrolle über die eigene Versorgung, teilte Ministerpräsident Bart De Wever auf der Plattform X mit.

    Der Energiekonzern Engie gab zudem die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zu den exklusiven Verhandlungen mit dem belgischen Staat bekannt. Demnach geht es um die Übernahme der sieben Reaktoren, dem zugehörigen Personal, aller Atomtochtergesellschaften sowie sämtlicher damit verbundener Vermögenswerte und Verbindlichkeiten - einschließlich der Stilllegungs- und Abrisspflichten. Bis Oktober soll laut Mitteilung eine grundsätzliche Einigung erzielt sein.

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    Belgiens Atomkraft beschäftigt auch Deutschland

    Das belgische Parlament hatte im Mai 2025 mit großer Mehrheit für ein Ende des 2003 beschlossenen Atomausstiegs gestimmt. De Wevers Regierung plant darüber hinaus den Bau neuer Kernkraftwerke.

    In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler aus den 1970er und 80er Jahren immer wieder für Diskussionen. So wurden bei Reaktoren im Nachbarland mehrfach Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Unter anderem die nordrhein-westfälische Stadt Aachen und die Bundesregierung forderten deswegen in der Vergangenheit wiederholt die Stilllegung. Das belgische Kraftwerk Tihange liegt etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt./tre/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie

    Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 27,31 auf Tradegate (30. April 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um -6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENGIE bezifferte sich zuletzt auf 69,59 Mrd..

    ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7100 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der ENGIE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.




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