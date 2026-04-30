Halbleiterwerte haussieren weiter - Suss Micro auf Rekordhoch

Im SDax erklommen Suss Microtec ein Rekordhoch mit einem Zuwachs von zuletzt fast 8 Prozent. Die Berenberg Bank geht davon aus, dass die Rally noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme.

Siltronic setzten ihre Klettertour vom Vortag fort mit einem Plus von 5 Prozent. PVA Tepla gewannen ebenfalls 5 Prozent./ajx/edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 55,66 auf Tradegate (30. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 72,92 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -21,18 %/-5,05 % bedeutet.