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    AKTIEN IM FOKUS

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    Halbleiterwerte haussieren weiter - Suss Micro auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • KI treibt Halbleiteraktien zu deutlichen Gewinnen
    • Aixtron steigen nach Quartalszahlen durch Opto Nachfrage
    • Suss Microtec Rekordhoch und Siltronic mit fünf Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Halbleiterwerte haussieren weiter - Suss Micro auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vom KI-Fieber erfassten Aktien aus dem Halbleitersektor haben am Donnerstag weiter überwiegend deutlich zugelegt. Chipkonzerne liefern die Hardware für Künstliche Intelligenz und profitieren davon.

    Aixtron im MDax verteuerten sich nach Quartalszahlen um rund 4 Prozent und profitierten von der Nachfrage im Optoelektronik-Geschäft. Im Dax notierten Infineon moderat im Plus, nachdem sie zur Wochenmitte von guten Zahlen des niederländischen Chipkonzerns NXP angeschoben wurden.

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    Im SDax erklommen Suss Microtec ein Rekordhoch mit einem Zuwachs von zuletzt fast 8 Prozent. Die Berenberg Bank geht davon aus, dass die Rally noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme.

    Siltronic setzten ihre Klettertour vom Vortag fort mit einem Plus von 5 Prozent. PVA Tepla gewannen ebenfalls 5 Prozent./ajx/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 55,66 auf Tradegate (30. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 72,92 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -21,18 %/-5,05 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron: Ein vorbörslicher US‑Impulse (u.a. Seagate beat & raise) wird als Auslöser für den Anstieg genannt; Diskussion dreht sich um mögliche Fortsetzung vs. technische Korrektur nach Verdopplung in 2 Monaten. Einige sehen die Aktie als zu teuer und halten Shorts mit Zielen um €40/35, andere nehmen Gewinne mit oder bleiben long.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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